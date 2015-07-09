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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 08:01 BJT

日本数据：6月M3货币供应额较上年同期增长3.1%--央行

路透东京7月9日 - 日本央行周四公布，日本6月M3货币供应额较上年
同期增长3.1%。
    
    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 
前值可能已修正)：

                  6月     5月     4月 　上年6月
    M2           +3.8    +4.1*   +3.6    +3.0
    M3           +3.1    +3.3    +3.0    +2.5
    广义流动性   +4.3    +4.5*   +4.1*   +3.0
    
    注：* 为修正值。
    
    参看完整图表，请浏览日本央行网站： here
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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