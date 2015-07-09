日本数据：6月M3货币供应额较上年同期增长3.1%--央行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月9日 - 日本央行周四公布，日本6月M3货币供应额较上年 同期增长3.1%。 下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 前值可能已修正)： 6月 5月 4月 上年6月 M2 +3.8 +4.1* +3.6 +3.0 M3 +3.1 +3.3 +3.0 +2.5 广义流动性 +4.3 +4.5* +4.1* +3.0 注：* 为修正值。 参看完整图表，请浏览日本央行网站： here (完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”