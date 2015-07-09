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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 08:06 BJT

表格：外资上周卖超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京7月9日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至7
月4日止的一周，外资转为卖超日本股票。
    
    外资7月4日止当周在日本股市卖超1,854亿日圆，前一周为买超2,980
亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券2,052亿日圆，前一周为卖超428亿
日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：

                         股市            债市       货币市场
    6月28日-7月 4日     -185.4         +476.5         -832.1
    6月21日-6月27日     +298.0r      -1,386.4         -250.9 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                         股市           债市        货币市场
    6月28日-7月4日      +483.8         +205.2          -41.7 
    6月21日-6月27日     +234.0          -42.8r         -64.5r
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选link.reuters.com/tyk43s(完)
    
    
  
 (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)

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