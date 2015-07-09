表格：外资上周卖超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京7月9日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至7 月4日止的一周，外资转为卖超日本股票。 外资7月4日止当周在日本股市卖超1,854亿日圆，前一周为买超2,980 亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券2,052亿日圆，前一周为卖超428亿 日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 6月28日-7月 4日 -185.4 +476.5 -832.1 6月21日-6月27日 +298.0r -1,386.4 -250.9 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 6月28日-7月4日 +483.8 +205.2 -41.7 6月21日-6月27日 +234.0 -42.8r -64.5r 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选link.reuters.com/tyk43s(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)