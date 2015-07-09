《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月9日

路透香港7月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美 元=7.752港元 ) 美国股市周三大幅收低，道琼工业指数 收低261.49点，或1.47%，至17,515.42点，因中国 市场大 跌对美股的拖累更胜于希腊债务危机。而纽约证交所周三盘中暂停交易长达三个多小时。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 126.190 -6.62 53705 9.782 1.48 中国铝业 8.660 -12.17 110962 2.685 0.57 中国移动 57.720 -5.38 210029 89.489 -0.51 中国人寿 18.100 -6.65 274247 28.062 0.58 中石油 101.550 -4.83 36618 7.872 -1.10 中石化 78.440 -3.15 50561 6.081 -1.29 汇丰控股 42.550 -2.68 2405775 65.970 0.33 中电信 51.470 -5.53 15717 3.990 -1.48 中国联通 13.030 -9.26 214191 10.101 1.01 兖州煤业 5.380 -12.23 37110 4.171 -0.94 华能国际 44.850 -3.96 20694 8.692 -0.66 南方航空 45.580 -6.37 18186 7.067 -1.16 东方航空 32.900 -8.15 14843 5.101 -0.96 中芯国际 4.180 -5.22 6415 0.648 -0.30 （完） (整理 梁慧仪)