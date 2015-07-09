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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 08:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月9日

路透香港7月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美
元=7.752港元 )
    
    美国股市周三大幅收低，道琼工业指数 收低261.49点，或1.47%，至17,515.42点，因中国
市场大 跌对美股的拖累更胜于希腊债务危机。而纽约证交所周三盘中暂停交易长达三个多小时。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       126.190   -6.62      53705             9.782       1.48
 中国铝业                       8.660  -12.17     110962             2.685       0.57
 中国移动                      57.720   -5.38     210029            89.489      -0.51
 中国人寿                      18.100   -6.65     274247            28.062       0.58
 中石油                       101.550   -4.83      36618             7.872      -1.10
 中石化                        78.440   -3.15      50561             6.081      -1.29
 汇丰控股                      42.550   -2.68    2405775            65.970       0.33
 中电信                        51.470   -5.53      15717             3.990      -1.48
 中国联通                      13.030   -9.26     214191            10.101       1.01
 兖州煤业                       5.380  -12.23      37110             4.171      -0.94
 华能国际                      44.850   -3.96      20694             8.692      -0.66
 南方航空                      45.580   -6.37      18186             7.067      -1.16
 东方航空                      32.900   -8.15      14843             5.101      -0.96
 中芯国际                       4.180   -5.22       6415             0.648      -0.30
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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