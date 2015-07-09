《中国重要政经日程》--7月9日

--习近平赴俄罗斯乌法出席金砖国家领导人第七次会晤。本次金砖峰会讨论的主要议题是金砖国家经济发展纲要，这一经济文件将决定金砖国家未来多年的发展。并将于9日至10日出席上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议。本次上合峰会的主要议题是计划通过确定本组织内工作优先方向的新基础性文件——《上合组织至2025年发展战略》，并就扩员问题作出决定。