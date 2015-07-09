《全球主要国家债券发行预告》--7月9日-7月16日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 7/9 日本 标售三个月期贴现国库券 7/9 日本 标售30年期公债 7/9 美国 发售30年期公债 7/10 意大利 标售国库券 7/13 1350 法国 标售国库券(BTF) 7/13 德国 20亿欧元 标售国库券 7/13 意大利 标售中长期公债 7/14 日本 标售12个月期贴现国库券 7/14 日本 加强流动性标售 7/14 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 7/15 德国 50亿欧元 标售10年期联邦债券 7/15 英国 标售2026年3月到期的通膨保值公债 7/16 法国 BTAN/指数关联债券标售 7/16 日本 三个月期贴现国库券标售 7/16 西班牙 公债标售 7/16 日本 五年期公债标售 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 徐文焰；审校 戴素萍)