《香港报摘》--经济日报7月9日

* 要闻版头条：

--港股昨天恐慌性暴泻，恒指 跌穿七年上升轨。大跌后港股陷入技术性超卖，夜期昨曾反弹506点，收报23,609点，升433点，新加坡A50期货亦曾涨近6%，尾市涨4%。但五大讯号指标好淡参半，港股反弹后仍见反覆。

* 其他：

--新奥能源 副主席张叶生表示，公司用了三至四年发展中国天然气业务，预期北美业务发展时间更长，因当地产业链及布置仍未完善。

--恒大地产 昨天回购约3.474亿股，以昨日收市价计，涉资约14亿港元。其他如太古 及银泰 亦有进行股份回购。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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