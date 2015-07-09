《香港报摘》--经济日报7月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--港股昨天恐慌性暴泻，恒指 跌穿七年上升轨。大跌后港股陷入技术性超卖，夜期昨曾反弹506点，收报23,609点，升433点，新加坡A50期货亦曾涨近6%，尾市涨4%。但五大讯号指标好淡参半，港股反弹后仍见反覆。
* 其他：
--新奥能源 副主席张叶生表示，公司用了三至四年发展中国天然气业务，预期北美业务发展时间更长，因当地产业链及布置仍未完善。
--恒大地产 昨天回购约3.474亿股，以昨日收市价计，涉资约14亿港元。其他如太古 及银泰 亦有进行股份回购。（完）
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”