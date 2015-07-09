《中国报摘》--中国证券报7月9日

* 头版头条:

--深圳证交所周三盘后公开交易信息显示，当日“中信系”证券营业部席位出现在91只股票的买入金额前五位，累计买入金额达626.98亿元人民币。其中，买入15只深市主板股票，包括平安银行 等；买入67只中小板股票，包括贵州百灵 等；买入九只创业板股票，包括长盈精密 等。公开交易信息显示，近三个交易日，“中信系”席位买入股票金额超过800亿元。

* 其他:

--证监会周三晚公告，近期证券市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益，从即日起六个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

--34家公募基金公司高层表示，中国股市深度调整已经进入底部区域，价值投资机会正逐步显现，牛市因素并未改变，坚定看好A股未来。

--上海证券交易所对青海华鼎 等部分上市公司股东、董监高违规减持股份作出处罚。据统计，近期上交所已集中处理九件涉及股东、董监高违规减持案例。违规原因主要是减持达到5%未及时停止交易并履行信息披露义务、因卖出股票构成短线交易、窗口期违规卖出股票等。

--中国石化 公告称，控股股东中国石化集团周三增持公司4,600万股A股，约占已发行总股份0.04%，并拟在未来12个月内继续增持，累计不超过已发行总股份的2%。此外中国建筑 和中国神华 等公司大股东亦增持公司股份。

--随着市场的持续暴跌，产业资本已经开始嗅出部分公司的投资价值。记者获悉，7月6日至8日，中科招商中科汇通（深圳）股权投资基金接连举牌朗科科技 、天晟新材 、三变科技 、鼎泰新材 和大连圣亚 五家公司。