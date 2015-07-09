《香港报摘》--信报7月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--港股昨天爆发恐慌性抛售潮，恒指曾暴泻2,138点，以点数计创港股有史以来最大盘中跌幅。港股过去四个交易日已累跌10.5%，不但把过去三个月＂大时代＂的升幅全数蒸发，恒指更已重返去年12月底的水平。
* 其他：
--中信银行（国际）首席经济师廖群指出，就算内地救市成功，很大可能只是把A股指数跌势稳定下来，无法马上大幅反弹。大部分股民最终极可能亏蚀收场，形成负面财富效应，或会反映在第三季经济表现上，亦可能会拖累刚刚回暖的楼市停止上升。
--味千 公布，截至今年6月底止三个月，本港同店销售增长6.8%，而中国同店销售下跌10.1%，本港的同店销售较首季的增长有所改善，但中国却跌幅扩大。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”