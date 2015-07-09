《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月9日

*工商时报：

--陆股连日下挫，拖累台股跌破九千大关，金管会火速启动陆股曝险额调查，累计金融业投资陆股仅约833亿台币，且今年已实现253亿台币的获利。另外，券商接受客户复委托投资有21亿台币、境内外基金投资陆股有1,131亿台币，合计陆股曝险金额约2,000亿台币。

--金管会主委曾铭宗密切关注全球股市及资金动态，昨天已先通知证交所及柜买中心，立即启动两大措施：一是认为自家股价超跌、价值被低股的上市柜公司协助举行业绩说明会；二是鼓励上市柜公司执行库藏股计划，自行从市场买回自家股票护盘。

--两岸两会第11次高层会谈欲，有望8月完成租税协议及飞安与适航标准协议签署。日前海协会长陈德铭明确表示，估计会在8月于福建福州登场，惟按照当前协议进度推算，海基会发言人周继祥表示，8月中上旬可能有点难度。

*经济日报：

--台股重挫，丙种(垫资)金主与证金公司已发出上亿台币的追缴令，券商营业员更是急忙要求客户补足保证金，法人指出，高质押个股的银行增提担保品压力也渐增，股市、金融市场系统性风险连带攀升。

--金控打亚洲盃，今年以来纷纷调整作法，转向进军东南亚市场。金管会官员表示，亚洲经济蓬勃发展、财富快速累积，加上愈来愈多台商进驻设厂，导致企业金融、消费金融的服务需求大增，政策上，会持续支持金融业打亚洲盃。

--金管会银行局长詹庭祯表示，按金管会掌握的情况显示，今年底前，会有四家外商银行来台设置分支机构，除了已曝光的三菱东京日联银行、福冈银行外，越南的银行也要来台设置办事处，法系银行则将设置分行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。