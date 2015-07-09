英国金融：英国计划未来五年出售多数RBS持股，预计募资380亿美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦7月8日 - 英国金融投资署(UKFI)周三表示，英国计划在未来五年出售对苏格兰皇家银行 至少四分之三持股，藉此筹集250亿英镑(380亿美元)资金。该机构负责管理政府对苏格兰皇家银行持股。
英国金融投资署主席James Leigh-Pemberton在给英国财政大臣奥斯本的信函中表示，也有可能在2015/16财年透过出售苏格兰皇家银行持股，获得至少20亿英镑(30亿美元)。(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。