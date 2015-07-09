英国金融：英国计划未来五年出售多数RBS持股，预计募资380亿美元

路透伦敦7月8日 - 英国金融投资署(UKFI)周三表示，英国计划在未来五年出售对苏格兰皇家银行 至少四分之三持股，藉此筹集250亿英镑(380亿美元)资金。该机构负责管理政府对苏格兰皇家银行持股。

英国金融投资署主席James Leigh-Pemberton在给英国财政大臣奥斯本的信函中表示，也有可能在2015/16财年透过出售苏格兰皇家银行持股，获得至少20亿英镑(30亿美元)。(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)