《全球重要经济事件一览表》--7月9日-7月16日

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7月9日(四)

华盛顿--美联储理事布雷纳德于智库两党政策中心组织的一项会议中，就多德-弗兰克法案通过五年后监管之改革与实行发表演说(1415)。

美国斯蒂尔沃特--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在堪萨斯城联储俄克拉荷马分行主持的斯蒂尔沃特经济论坛，就货币政策与经济前景发表演说(1630)。

伦敦--英国央行宣布利率决定(1100)。

伦敦--英国央行保险监督执行主管Sam Woods在英国保险协会的活动发表演说。

法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼在德国央行会议中致欢迎词(0700)。

法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch在德国央行以“危机如何改变各国央行任务与实践”为主题的会议中发表演说(0730)。

法兰克福--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔出席德国央行“历史转折点：危机如何改变各国央行任务与实践”会议的小组讨论，讨论主题为“各国央行与财政当局”(0945)。

7月10日(五)

纽约--美国财政部长杰克卢出席Politico/Nasdaq对话。(1200)

伦敦--英国央行的费希尔在文化与行为峰会中发表演讲。

巴黎--欧洲央行执委科尔在经济分析组织Associates in Finance的早餐会中发表讲话(0630)。

克里夫兰--美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部(City Club of Cleveland)发表讲话。(1600)

美国VICTOR-波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在洛矶山经济年度峰会中发表演说(1535)。

7月11日(六)

布鲁塞尔--欧元集团的财长们将审视希腊要求新纾困贷款所提出的方案。

7月12日(日)

雅典--欧盟领袖所设下的和希腊达成债务协议的最后期限。

布鲁塞尔--欧盟所有成员国将举行一场紧急峰会，讨论如何避免希腊金融崩溃的影响。

7月13日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

7月14日(二)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在Resolution基金会就“经受风暴：英国货币政策的最近、现在与未来”主题发表演讲(1700)。

东京--日本央行举行货币政策委员会会议(至7月15日)。

7月15日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述(1400)。

美国哥伦布市--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景发表讲话，并参加现场访谈(1625)。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。

美国梅萨--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(1900)。

美国菲尼克斯--旧金山联储总裁威廉姆斯在当地一个活动上，就经济状况做简短总结(2200)。

渥太华--加拿大央行发布利率政策声明与货币政策报告(1100)，央行总裁召开记者会(1515)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发表货币政策会议记录(0730)。

东京--日本央行宣布利率决议(0200)。

7月16日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在参议院金融委员会就货币政策出席半年度国会听证。(1400)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率决定并举行记者会。(1145)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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