英国金融：财政大臣奥斯本表示将降低银行税，新征利润附加税

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦7月8日 - 英国财政大臣奥斯本周三表示，他将降低针对金融机构资产课征的银行税，代之以征收银行利润附加税。
“接下来六年，我将会逐步降低银行税率，此后还要明确，这项征税不再适用于银行的全球资产，”奥斯本在国会宣布预算计划时表示。“但为了让银行继续作出合理的纳税贡献，将自明年1月1日开征8%的银行利润附加税。”
目前征收的这项银行税系于2011年为应对金融危机而推出，征税范围适用于英国银行业者在全球的资产以及外资银行在英国的资产。
欧洲最大银行汇丰 曾表示，该税项将是其决定是否把总部续留英国的因素之一。
英国股市银行类股指数 在奥斯本声明后上涨，但终场收跌0.19%。汇丰上涨0.6%，莱斯银行集团 跌1.67%，RBS 则涨0.445%。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”