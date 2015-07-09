英国金融：财政大臣奥斯本表示将降低银行税，新征利润附加税

路透伦敦7月8日 - 英国财政大臣奥斯本周三表示，他将降低针对金融机构资产课征的银行税，代之以征收银行利润附加税。

“接下来六年，我将会逐步降低银行税率，此后还要明确，这项征税不再适用于银行的全球资产，”奥斯本在国会宣布预算计划时表示。“但为了让银行继续作出合理的纳税贡献，将自明年1月1日开征8%的银行利润附加税。”

目前征收的这项银行税系于2011年为应对金融危机而推出，征税范围适用于英国银行业者在全球的资产以及外资银行在英国的资产。

欧洲最大银行汇丰 曾表示，该税项将是其决定是否把总部续留英国的因素之一。