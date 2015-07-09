中港个股：中石化大股东增持4,600万A股，两市逾300家公司计划增持

路透上海7月9日 - 中国石油化工股份有限公司 周四公告称，其控股股东中国石化集团周三在二级市场增持4,600万A股，约占公司总股本的0.04%，并计划继续增持。

另据上海证券报周四报导统计，沪深两市有超过300家上市公司发布了控股股东增持计划，远超前两日水平。

以周三收盘价6.72元计，中石化集团此次增资估计耗资超过3亿元人民币。该集团计划在未来12个月内以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持的部分股份）。

在大型央企中，中国神华 获控股股东增持802.45万股；中国铁建 获控股股东增持115万股。两公司控股股东均拟在未来六个月或12个月内继续增持，累计增持比例不超过公司总股本的2%。

另外，宝钢股份 、中信银行 、武钢股份 、兴业证券 、中国建筑 等大型企业的大股东均加入宣布增持的大军。

国务院国资委周三宣布，为维护证券市场稳定，要求中央企业在股市异常波动期间，不得减持所控股上市公司股票。国资委支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票，努力维护上市公司股价稳定。