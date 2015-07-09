路透基点：台湾中钢贷款又吸引两家银行以最高级别加入银团--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾中国 钢铁股份有限公司4亿美元五年期分期偿还定期贷款吸引两家银行以最高 承贷额度级别加入，认贷金额超过10亿美元。 消息人士称，台湾土地银行和台湾合作金库银行加入银团，原牵头行 和簿记行为台湾银行和台北富邦银行。新加入的两家银行料将共享牵头行 和簿记行头衔。 一名消息人士称，约10家银行以较低承贷额度加入银团，各自承诺金 额不等。 这批无担保贷款含有30%的超额配售权和展期两年选择权。延期费为8 个基点。贷款将用来支持借款方对台塑越南河静钢铁厂的投资。 利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码123个基点。台北外汇经纪 公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和LIBOR利差若超过42.5个基点的部分 ，将由借款方负担。 还款将在54个月的宽限期后开始，每半年还款一次，分两次偿清：第 一次偿还30%，第二次偿还70%。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”