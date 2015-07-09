《香港报摘》--其他报纸重要消息7月9日

* 明报：

--港股昨日一度狂泻2,000点，市场满目疮痍，有本港券商坦言昨日斩仓＂斩到手软＂，其中内地投资客孖展（保证金融资）盘估计更是重灾区。另一方面，斩仓潮已由细价股蔓延至蓝筹股，部分券商急急收紧孖展按值至仅三成，或令疲弱的股市百上加斤。

* 苹果日报：

--罗康瑞掌舵的瑞安房地产 ，据报已经决定出售位于上海新天地的超甲级商厦＂企业天地一期＂予领汇 ，作价75亿元人民币。

* 东方日报：

--本港爆发股灾，住宅市场昨即时涌现减价抛售潮，以新界区首当其冲。沙田市中心区昨约有30%放盘减价。

* 文汇报：

--万科 昨日在香港投得首块位于屯门的官地自行发展，万科置业（香港）业务部助理董事（地产发展）林力山表示，预计地价连发展成本的总投资达90亿港元。（完）