《香港报摘》--其他报纸重要消息7月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--港股昨日一度狂泻2,000点，市场满目疮痍，有本港券商坦言昨日斩仓＂斩到手软＂，其中内地投资客孖展（保证金融资）盘估计更是重灾区。另一方面，斩仓潮已由细价股蔓延至蓝筹股，部分券商急急收紧孖展按值至仅三成，或令疲弱的股市百上加斤。
* 苹果日报：
--罗康瑞掌舵的瑞安房地产 ，据报已经决定出售位于上海新天地的超甲级商厦＂企业天地一期＂予领汇 ，作价75亿元人民币。
* 东方日报：
--本港爆发股灾，住宅市场昨即时涌现减价抛售潮，以新界区首当其冲。沙田市中心区昨约有30%放盘减价。
* 文汇报：
--万科 昨日在香港投得首块位于屯门的官地自行发展，万科置业（香港）业务部助理董事（地产发展）林力山表示，预计地价连发展成本的总投资达90亿港元。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”