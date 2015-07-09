《中国报摘》--其他报纸重要消息7月9日

**上海证券报**

--中国证监会连发两文明确支持上市公司控股股东及高层等增持股份稳定股价；这一政策出台在提升市场信心的同时，也给上市公司大股东增持提供了便利。仅在周三晚间，就有超过300家上市公司发布了控股股东增持公告，远超前两日水平。

--投保基金最新数据显示，上周证券市场保证金净流入6,329亿元人民币，保证金余额期末数为2.43万亿元。

--支付宝周三发布了最新的9.0版本。此次升级最引人注目的一条，是引入股票功能，用户在绑定券商账号之后，可以通过余额宝买卖股票。

--首创股份 公告称，控股股东首创集团计划投入至多11.77亿元，在年底前累计增持首创股份股票达5%。公司同时透露，今后将适当考虑采取诸如资产重组、注入优质资产、资产结构调整等方式，适时建立长效激励机制，从多方面长期确保首创股份的良性发展。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，中证金公司周三确实申购了华夏、南方和嘉实基金旗下的主动型基金，但具体资金量尚未得到证实。(完)