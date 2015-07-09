《交易视点》台债殖利率位阶偏低，观察大型机构抛券卖压--元大宝来证

路透台北7月9日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，目前公债殖利率都来到今年位阶较低位置，银行端追价意愿也相对较弱，但是在国际市场动荡加剧、经济数据与美债下滑等多重利多力道集结之下，10年殖利率突破先前1.49%压力区，若1.47%也突破便开始往1.45%靠近，但是目前位阶偏低，需谨慎观察大型金融机构出现抛券卖压，预估10年券104/5期 成交区间为1.45%-1.50%，五年券104/9R期 则成交在0.96%-0.99%。

昨晚美国公债殖利率持续下滑，在中国与希腊状况不明之下，市场风险提高，美国公债成为避险买盘最佳去处，而美联储会议纪录显示，今年的升息计划仍有许多杂讯，美国经济数据良莠不齐，海外市场也因希腊债务及中国经济下行波动幅度加大，让升息无法只关注在国内市场经济成长，指标10年券终场收在2.1975%，较前一交易日下滑3.35基点。