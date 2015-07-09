《交易视点》台债殖利率位阶偏低，观察大型机构抛券卖压--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月9日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，目前公债殖利率都来到今年位阶较低位置，银行端追价意愿也相对较弱，但是在国际市场动荡加剧、经济数据与美债下滑等多重利多力道集结之下，10年殖利率突破先前1.49%压力区，若1.47%也突破便开始往1.45%靠近，但是目前位阶偏低，需谨慎观察大型金融机构出现抛券卖压，预估10年券104/5期 成交区间为1.45%-1.50%，五年券104/9R期 则成交在0.96%-0.99%。
昨晚美国公债殖利率持续下滑，在中国与希腊状况不明之下，市场风险提高，美国公债成为避险买盘最佳去处，而美联储会议纪录显示，今年的升息计划仍有许多杂讯，美国经济数据良莠不齐，海外市场也因希腊债务及中国经济下行波动幅度加大，让升息无法只关注在国内市场经济成长，指标10年券终场收在2.1975%，较前一交易日下滑3.35基点。
在希腊公投结果出炉后，市场将对此单一事件做出反应，美国及欧元区公债殖利率立即下行，避险气氛升温，但后续走势仍需视协商情况来决定，希腊债务问题未来明确结果前仍持续影响市场，而美国经济经数好坏参半，在希腊与中国问题影响之下，市场避险情绪提高，美元资产成为首选，加上升息杂讯不断，美国公债殖利率不若先前偏空走势。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”