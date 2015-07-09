《香港重要政经日程》--7月9日-7月14日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
7月9日（周四）
-- 迅销 公布第三季度业绩。
--10:00 龙源电力 在中国举行股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月10日（周五）
--11:00 中渝置地 股东特别大会。
7月13日（周一）
14:30 中国中药 在中国举行股东特别大会。
*7月14日（周二）
--港灯电力 公布中期业绩。
--林麦集团 公布年度业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”