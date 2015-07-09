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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 08:55 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跌破0.7400，受累于澳元/日圆卖盘

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* 澳元/美元跌破0.7400，据传东京也加入了抛售澳元/日圆的队伍

* 支撑位于昨日低位0.7372，若跌破则下看期权买盘价位0.7350

* 亚市人气不安，因中国相关忧虑且投资者青睐出脱澳元/日圆(完)

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