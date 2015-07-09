中信期货：中国期指减仓下行，多头信心不足

以下内容节选自7月9日的《期货日报》：

本周市场下跌走势持续，三大期指品种在宽幅振荡中不断创出调整来的新低。由于投资者担忧情绪持续升温，预计大盘短期压力难以消除。

资金撤离加速。虽然市场利多消息不断，但是本周前三个交易日资金并没有回流期指，而是连续流出。沪深300期指总持仓三天减持36730手，完全回吐了上周五增仓的33648手，上证50期指三天减持18191手，中证500期指三天减持10661手。周三期指三大品种减仓力度加大，中证500期指空方减仓主要受交易所调高保证金影响，但多方也同步大幅减仓说明短期市场信心不足。(完)

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