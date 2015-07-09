港报社评：港股遭＂暴力＂提款，捱痛却显优势--经济日报7月9日

中央救A股不彰连累港股，恒指在内资与外资夹击下昨曾挫逾2,100百点。港股短期痛楚难减，惟A股风暴势令中央放慢金改，只要本港致力维持成熟的市场与监管优势，机遇仍大。

港股暴跌除因希债危机续烧，部分外资从本港等新兴市场班资回朝，更关键是中央救A股未果，风险溢出更重挫港股。

此因在中央默许下，A股近四成股份停牌避跌市，加上当局严限期指交易，令A股对冲机制几陷瘫痪，内地投资者惟有转战港股沽空对冲，或沽股提款减损失；且外资见A股跌势难止，却因内地股市门禁森严，便集中火力狠踩港股，藉沽空造淡图利。在内资与外资夹击下，港府遂跌得四脚朝天。

在希债危机续烧、中央＂暴力救市＂何时见效殊难逆料下，港股在短期内恐余震不断，投资者仍要有捱痛的心理准备，此正是本港作为自由开放市场、打开门户吃四方饭的必经之痛。

然而，港股跌势虽急剧，大市成交额昨更逾2,300亿港元天量，惟股市交投仍能保持畅顺，秩序大致平稳，没出现互相践踏的混乱状况；且港元滙价虽因港股下挫受一定压力，但市况仍续稳。此正好凸显本港金融市场经历数十年的发展、不断汲取教训，已成为交易高效、监管稳健，并有宽阔深广度以抵御风险的国际化成熟市场。

故今次跌市对本港的即时考验，是监管机构在波动的市况中，能否积极紧盯市场变化，严防有人趁机混水摸鱼，藉违规行为从中渔利，以扞衞本港金融市场的金漆招牌。

惟中长期而言，本港机遇却更大。A股风暴势令中央对内地金融创新、股市开放更谨慎以对，改革步伐势放慢，惟内地经济持续发展、对外开拓，对金融服务需求将有增无减，故可能更需倚重本港的离岸人民币服务，以至舍A股转往港股上市集资等。

且中央日后再推金改、股改，亦将更看重本港的国际经验与市场认识，更积极向香港取经，借助本港股、滙、债市等金融平台助推改革，务让内地改革不会越轨。港股受A股影响暴跌，短期利淡沽压暂难消，中长期来看却展现了本港优势及发展机遇，若本港能转危为机，既掌握中国特色金融风险，又力保国际化高水平监管，本港国际金融中心地位将更牢固及强大。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘