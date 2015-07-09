鲁证期货：恐慌杀跌为郑糖上涨腾出空间

在国内股市回调尚未结束之际，商品期货又开启暴跌模式，商品市场迎来一波罕见的跌停潮，原本相对抗跌的国内白糖期货也难以幸免。市场恐慌情绪占据上风，基本面影响暂将退居次席。不过，此波恐慌性大跌反会为糖市再度上涨腾出空间，供求关系也悄然向利多转变。