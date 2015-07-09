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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 09:07 BJT

鲁证期货：恐慌杀跌为郑糖上涨腾出空间

以下内容节选自7月9日的《期货日报》：

在国内股市回调尚未结束之际，商品期货又开启暴跌模式，商品市场迎来一波罕见的跌停潮，原本相对抗跌的国内白糖期货也难以幸免。市场恐慌情绪占据上风，基本面影响暂将退居次席。不过，此波恐慌性大跌反会为糖市再度上涨腾出空间，供求关系也悄然向利多转变。

　　本榨季国内食糖单月销售量除了1月高于去年水平外，其他月份均低于去年水平，并且出现加速下降趋势。截至6月底，国内食糖累计销售687.65万吨，较上年同期减少102.4万吨，为近十个榨季以来同期累计销售最低量，这一定程度上反映出国内经济形势不佳。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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