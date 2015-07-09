鲁证期货：恐慌杀跌为郑糖上涨腾出空间

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月9日的《期货日报》：
在国内股市回调尚未结束之际，商品期货又开启暴跌模式，商品市场迎来一波罕见的跌停潮，原本相对抗跌的国内白糖期货也难以幸免。市场恐慌情绪占据上风，基本面影响暂将退居次席。不过，此波恐慌性大跌反会为糖市再度上涨腾出空间，供求关系也悄然向利多转变。
本榨季国内食糖单月销售量除了1月高于去年水平外，其他月份均低于去年水平，并且出现加速下降趋势。截至6月底，国内食糖累计销售687.65万吨，较上年同期减少102.4万吨，为近十个榨季以来同期累计销售最低量，这一定程度上反映出国内经济形势不佳。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”