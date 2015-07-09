版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 09:23 BJT

全球金市：金价持于四个月低位上方，因美联储会议记录压低美元

美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布6月政策会议记录显示，联储官员要看到更多经济好转迹象才会加息，会议称希腊债务危机是一重大隐忧。

会议记录强调出美联储加息可能至少要等到9月的看法。

中国证监会周三下发通知，支持上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员通过增持上市公司股份方式稳定股价。

希腊周三正式申请三年期贷款，欧洲当局亦加快审核速度。各方争分夺秒，防止希腊破产并退出欧元区。

一产业报告显示，在去年远期合约和期权仓位增幅创下15年来最大后，金矿商今年第一季缩减全球对冲帐2.6吨。

南非矿工与建筑业联盟(AMCU)周三突然退出黄金薪资谈判，引发金矿业有罢工行动之虞。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 许娜/李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐