港报社评：一只巴掌拍不响，惯性斗争累斗累--信报7月9日

不管中央政府是否故意＂打左灯向右转＂，以寸步不让的强硬姿态换来绝对安全的原地踏步，也不管建制派的世纪大甩辘到底谁是＂等埋发叔＂的创作总监，政改方案被＂高票否决＂现已成为历史烙印，未来两年不可能重启五部曲。错有错着，建制派被形容为＂人蠢无药医＂的戏剧性滑稽表现，把本来剑拔弩张的绷紧局势消弭于无形，政改表决过后，没有发生众所担心的冲突场面。既然针锋相对的尖锐议题不复存在，政府与政客共同聚焦于民生项目乃唯一出路。根据港大和中大的民意调查，不约而同有六成左右的受访者最关心民生问题，反映＂后政改＂时期理应休养生息。

民生无小事，此乃特首梁振英的庄严承诺，香港究竟能不能施展浑身解数，积极改善百废待举的民生？看情况仍然有隐忧，因为本地政坛似乎陷入了＂惯性斗争＂的怪圈，因人废言，因噎废食。即以成立创新及科技局一事为例，隐隐然又朝着冤家斗气的方向发展。

政改被否决之后，梁振英宣布押后成立创新及科技局的拨款申请，以便立法会财委会优先处理11项民生及经济拨款，政府予人释出善意，向立法会尤其是泛民议员＂伸出橄榄枝＂之感，配合梁振英分别约见各党派议员，似乎有意修补行政与立法的恶劣关系。然而，泛民在及后的财委会会议，却继续施展＂拖字诀＂，声言在本届会期只会通过涉及民生的拨款，一于再次阻碍已延迟三年也未能成立的创科局过关。眼见形势不妙，梁振英前日突然表示，要求财委会加开一连五日的会议，由下周二直至周六，会议总计长达28小时，希望于暑假休会前通过创科局拨款。

对于这样出乎意料之外的要求，泛民精神为之一振，将之理解为＂政治斗争＂，工党李卓人甚至形容为＂暴力加会＂，人民力量陈伟业表明＂全面开战＂，用尽一切方法拉布，企图阻止创科局拨款在休会前通过。

也许，梁振英的做法略嫌唐突，毕竟立法会的＂对口单位＂一般是政务司司长，行政机关有什么要求，通常由政务司司长向内务委员会主席提出，如今由特首开腔要求加会，难免予人＂强行硬闯＂之感。不过，最关键的问题始终在于，香港到底有没有需要成立创科局？这个一次又一次难产的局，有没有能耐为香港打造创新科技？无论需要还是不需要创科局，身为议员也应该以事论事，而不应该由于某个特定的人物提出来，马上触动敏感神经，贬为＂政治斗争＂。说到底，与梁振英凡事对着干的泛民议员，何尝不也是抱持斗争心态？全面开战云云，恰恰反映了五十步笑百步。

代表资讯科技界的莫乃光讲得可圈可点，他原本支持成立创科局，但如今强行加会，破坏了过去几个月与负责官员的沟通，＂本来道门系慢慢开紧，但现在佢偏偏要闯关整烂道门。＂如此说来，泛民若然用尽一切方法拉布，阻止创科局拨款通过，纯属意气之争。

一只巴掌拍不响，假设梁振英果然借题发挥，真的有意利用创科局进行＂政治斗争＂，如果议员不以非理性的对抗心态回敬之，彼此有可能斗得起来吗？创科局成立与否，凯撒的归凯撒，上帝的归上帝，科技的归科技，完全没有必要跟斗个你死我活的阴谋论混为一谈。退一步而言，立法会财委会能否顺利加会，视乎议员出席人数是否足够，若然人人一心一意放暑假，会是开不成的，欲斗无从矣。

创科局沦为政府与政客之间的磨心，名副其实好事多磨，其他民生项目的命运又将如何？不妨这么说，要是行政与立法的恶劣关系摆脱不了惯性斗争的格局，民生项目也陆续遭摆上枱政治化，其结果必然是＂阿兰嫁阿瑞＂--累斗累，累及700万市民。（完）

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