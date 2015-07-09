国际油市：原油期货持稳，但供应过剩和中国股灾等因素仍造成牵制

“中国风险...对澳洲以及其他仰赖对中国出口大宗商品的经济体构成危机，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen说。

“油市已在很多方面承受压力，中国股市不稳、伊朗石油是否重新进入市场、低流动性等因素，都让已充满忧虑的市场更加紧绷。油价必须重新建立新区间，我们预计西德克萨斯中质油(WTI)低点在约50美元，上档将不会超过58美元。”