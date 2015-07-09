国际油市：原油期货持稳，但供应过剩和中国股灾等因素仍造成牵制

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“中国风险...对澳洲以及其他仰赖对中国出口大宗商品的经济体构成危机，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen说。
“油市已在很多方面承受压力，中国股市不稳、伊朗石油是否重新进入市场、低流动性等因素，都让已充满忧虑的市场更加紧绷。油价必须重新建立新区间，我们预计西德克萨斯中质油(WTI)低点在约50美元，上档将不会超过58美元。”
另外，尽管美国驾车出游旺季来临，但美国上周原油库存却意外增加。
如果主要大国和伊朗本周就核问题达成妥协的话，西方对伊朗的制裁就可解除，伊朗出口也可望全面恢复。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/李婷仪 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”