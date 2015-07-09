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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 09:20 BJT

国际油市：原油期货持稳，但供应过剩和中国股灾等因素仍造成牵制

“中国风险...对澳洲以及其他仰赖对中国出口大宗商品的经济体构成危机，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen说。

“油市已在很多方面承受压力，中国股市不稳、伊朗石油是否重新进入市场、低流动性等因素，都让已充满忧虑的市场更加紧绷。油价必须重新建立新区间，我们预计西德克萨斯中质油(WTI)低点在约50美元，上档将不会超过58美元。”

另外，尽管美国驾车出游旺季来临，但美国上周原油库存却意外增加。

如果主要大国和伊朗本周就核问题达成妥协的话，西方对伊朗的制裁就可解除，伊朗出口也可望全面恢复。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/李婷仪 审校 张若琪)

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