中信期货：内忧外患大连铁矿石仍有回落空间

最近几日，铁矿石期货价格连续跌停，1509合约跌至340元/吨附近，1601合约跌至330元/吨附近，普氏铁矿石指数跟随期货大幅下跌至50美元/吨，北方港口现货价格也连续下跌。铁矿石价格下跌符合我们预期，当前我们认为铁矿石仍有下跌空间，后期将长时间维持在400元/吨之下。 虽然5月综合PMI指数出现小幅回升，但从分项指数看，无论是内需还是出口指数均差于预期，这说明钢材需求不好。从库存变化看，无论是钢厂库存还是社会库存都提前增加，在贸易商不主动囤货的背景下，库存提前增加进一步说明钢材需求出现较大问题。钢材需求较差导致钢材期现价格连续走弱，期货价格甚至出现跌停的极端表现，这对铁矿石市场心理产生负面影响。(完)