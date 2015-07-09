中信期货：内忧外患大连铁矿石仍有回落空间

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月9日的《期货日报》：
最近几日，铁矿石期货价格连续跌停，1509合约跌至340元/吨附近，1601合约跌至330元/吨附近，普氏铁矿石指数跟随期货大幅下跌至50美元/吨，北方港口现货价格也连续下跌。铁矿石价格下跌符合我们预期，当前我们认为铁矿石仍有下跌空间，后期将长时间维持在400元/吨之下。 虽然5月综合PMI指数出现小幅回升，但从分项指数看，无论是内需还是出口指数均差于预期，这说明钢材需求不好。从库存变化看，无论是钢厂库存还是社会库存都提前增加，在贸易商不主动囤货的背景下，库存提前增加进一步说明钢材需求出现较大问题。钢材需求较差导致钢材期现价格连续走弱，期货价格甚至出现跌停的极端表现，这对铁矿石市场心理产生负面影响。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”