港报社评：中央救市港股大跌，股灾是一场瞎折腾--明报7月9日

中央出手救内地股市，连日所见效果有限。内地股市尚未稳定之际，余波所及，竟然＂救出＂个港股股灾。昨日港股一度大跌逾2,100点，收市跌1,459点，以恒指点数计算是历来第四大跌幅。股灾对本港而言并非新鲜事物，不过今次怎样收科，却是本港最无法自主的一次；因为本港今次股灾，乃中央挽救内地股市而殃及，检视迄今中央的招数，与本港熟悉的＂市场决定价格＂的客观规律，完全是另一回事。由于中央招数难以猜度，本港投资者应对这次股灾，只有四个字：自求多福。

内地股市成灾，是一场折腾，而且是瞎折腾。今年3、4月间，数据显示内地经济势头好转，而就在这个时候，内地股市被赋予透过强化集资功能，发挥解决公司债务和提振经济等职能；自此，财金官员与官方喉舌一再唱好股市，并鼓动民衆买股票，股民心领神会，积极回应，民间资金大举投入，股市因而火红而狂飈。官方蓄意催谷股市，动机不明，本来就为市场埋下隐患；另外，内地民衆响应中央、服从指挥，比较容易就号召起来，只是大量股民同时启动、民衆争相加入股民大军行列，顺境时可起衆志成城、推动股市上升之效，稍有风吹草动，股民大军溃散，相互践踏的场景也甚为惨烈。今次内地股灾，正是这种情景的写照。

股市持续下跌之后，为免出现灾难局面，中央出手救市，本属无可非议，举世各国政府类似例子多的是，只是内地一些救市措施，有人以＂匪夷所思＂来形容。例如当局倚重券商，要它们出资出力成为救市主力，券商出于自愿抑或强制授命为之都不重要，失着在于救市宣告中，明言券商合资1,200亿元作＂子弹＂只购入权重股的ETF，上证指数到4,500点之前不会沽出等等。当局或许认为打开口牌可以强化股民信心，可是股市的杀戮战场实质，在大幅波动中的每一个股价上落都是一场战役，券商救市的高透明度，在市场会成为交易对手择肥而噬，或是全身而退的路线图。若以为接货就可以稳定股民信心，三日所见，这个算盘并未打得响。

又例如，这次股市大波动，一些上市公司以停牌＂自救避险＂，昨日上海和深圳两地股市就有近1,500家公司停牌，占两市成分股总数超过50％。这些公司停牌都得到监管当局批准，数量之多，即使是上市公司主动提出，但是监管当局容许这样做，不无默许之嫌。就单一股票市场，千计公司停牌避险，不仅是内地首次，在举世股票市场也算得上是一大奇观。在大跌市，投资者损失惨重，有逃生门十分重要，因为可以选择止蚀离场，可是停牌封堵逃生门则犯了市场大忌，挫损了投资者的信心；昨日A股沽压庞大，连保护目标的权重股也显着大跌，正是反映这种情绪。另外，沪深两地股市逾半不能买卖，这样调拨出来的价格，实际上意义不大。

大批公司停牌，对整体市场带来新的流动性风险。现在人为地延长了风险释放，不过在复牌之时会形成风险集中释放，届时将对市场构成二次冲击；延长了市场危机，而停牌公司在复牌时仍会受到冲击，不可能幸免于市场的大调整。可以说，停牌操作宛如掩耳盗铃或鸵鸟埋首沙堆，只是自欺欺人之举；不过，内地市场人士和股民以＂业界良心＂或＂自我救赎＂形容停牌公司及其举措，语多肯定，反映他们对股市的认知，与外部世界差之甚远。

每逢股灾，投资者是否对前景有信心，十分重要，所谓＂信心较黄金更贵重＂。内地当局一应救市措施，不能否定意图在＂信心＂二字做文章，只是实际具体操作时，不但未收到效果，反而更使股民失去信心。券商和停牌操作，引致股市愈救愈跌的结果，最能够说明这一切。救市以来，当局一再强调绝对不容许出现系统性和区域性风险，只是中央愈卷愈深，市况未见起色，风险则有扩散之势。单就券商的角色和作用而言，它们的股价狂跌，若有券商陷身资不抵债困境，在雪球滚动下，会否触发当局担心的风险，已经成为现实问题。

中央救市心切，毋庸置疑，力度刚猛显示下了大决心，只是检视整个救市方略，透析着不够内行、外行味道浓烈，主要是未按股市属性和运作特质而行。股市予人信心，最重要是按客观规律办事，让无形之手调节市场，经由客观市场调节出来的价格才是真实价格，投资者才会有信心。由当局有形之手调拨出来的价格，等同官价，在股票市场缺乏认受性，不会得到投资者的认同信任，而这样的市场十分脆弱。迄今所见救市措施，都突显了中央的角色和力度，市场的角色和职能被淹没了，这是触犯了股市之忌。现在或许是当局重新思考和部署的时候，使内地与香港股市重现市场生机，不用继续受折腾。（完）

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