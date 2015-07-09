更新版 1-日本经济：5月核心机械订单意外连增三月，提振资本支出和经济前景

5月核心机械订单较上年同期增长19.3%，好于分析师预估的增长16.3%。

日本内阁府仍坚持机械订单增长正在提速的看法。

几年来日本央行实施宽松货币政策，导致借款成本极低，但日本企业长期以来对于增加资本支出仍然踌躇不前。

不过近期资本支出已出现复苏的迹象。上周日本央行短观报告显示，大型企业在截止于2016年3月的本财年计划以10年来最快速度提升资本支出。