更新版 1-日本经济：5月核心机械订单意外连增三月，提振资本支出和经济前景

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
5月核心机械订单较上年同期增长19.3%，好于分析师预估的增长16.3%。
日本内阁府仍坚持机械订单增长正在提速的看法。
几年来日本央行实施宽松货币政策，导致借款成本极低，但日本企业长期以来对于增加资本支出仍然踌躇不前。
不过近期资本支出已出现复苏的迹象。上周日本央行短观报告显示，大型企业在截止于2016年3月的本财年计划以10年来最快速度提升资本支出。
日本央行料于下周的政策评估会议上维持政策不变，不过许多分析师预期，鉴于通胀难以朝2%目标加速前进，今年稍晚央行将不得不采取更多刺激举措。(完) (编译 李爽/孙茉莉/陈宗琦；审校 张涛/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”