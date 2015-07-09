港报社评：港股大跌因沽货套现，后市基调仍好--文汇报7月9日

中央推出各项稳定内地股市措施见效需时，A股继续失守，投资者沽港股套现，拖累港股一度大跌逾2,100点，收市跌幅收窄。港股大跌因沽货套现，小投资者面对市况须冷静，既不宜加入人踩人、非理性抛售的行列，亦需审慎入市。港股后市基调仍好，不乏反弹和趁低吸纳的机会，无需过度悲观。

昨日在A股和港股开市前，多个内地监管机构继续出招救市，但股市的基本逻辑是升得太急太高，也就跌得太急太低。而中央推出各项稳定内地股市的措施，需时生效。因此， A股昨日继续失守，投资者涌向沽港股套现，拖累港股四连跌，创历来最大日内点数跌幅。

昨日内地逾半上市公司停牌，A股市场基本上已半停顿，迫使内地基金和投资者要在港股沽货套现＂班师北上＂救急。而外资则在港股进行风险对冲或开淡仓，全日沽空金额达到238亿元，庞大沽压下拖累港股大跌。

有观点认为中央救市失败，此乃言之过早。因中央推出各项稳定内地股市的措施，需要时间显现成效。美国次贷危机和美国政府救市的时间表，从2007年上半年一直延续到2008年12月，期间美国政府接管房利美、房贷美，AIG获美国联储局贷款850亿美元拯救，美国政府推出总值7,000亿美元的救市方案，包括购入金融机构之不良资产。可见，美国政府挽救次贷危机，耗时两年才显现成效。因内地市场去杠杆化需要一段时间，中央推出各项稳定市场措施，需要一定时间才能显现成效及影响。

人行新闻发言人昨日指出，人行将密切关注市场动向，继续通过多种管道支持中国证券金融公司维护股票市场稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。中国政府的财力不比美国政府差，中央加大救市的力度，A股市场稳定下来并不需要美国政府化解次贷危机那样长的时间。更关键的是，在中国经济结构调整和金融改革的大背景下，A股市场经过去杠杆化后，前景仍然乐观。

与世界其他主要市场包括A股相比，港股是估值最便宜的市场。港股下半年仍然有机会走高，目前沽货套现＂班师北上＂救急的内地资金，届时又会流入港股市场。（完）

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