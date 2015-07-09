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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 09:06 BJT

长江期货：大商所焦炭期货空头能量暂时释放，但后期走势仍不看好

以下内容节选自7月9日的《期货日报》：

宏观经济继续下行，焦炭终端需求非常低迷，现货价格处于下跌态势中。加之希腊债务危机发酵，焦炭期货受利空共振拖累，大幅破位下行，创出历史新低。尽管短期市场反应有些过度，但实质上属于风险累积后集中性爆发的结果。从产业层面看，依然不看好焦炭后期走势。

需求不济是市场下跌的关键因素，短期产业链各环节均面临较为严重的供应过剩矛盾，价格下跌趋势难以扭转。在经历本周的破位下行后，空头能量暂时得到释放，市场将再度进入休整期。但随着现货市场风险的继续积聚，焦炭期价在休整后仍会继续下跌。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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