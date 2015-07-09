金鹏期货：大连豆粕期货反弹步伐暂时受阻，不宜盲目追空

以下内容节选自7月9日的《期货日报》：

受希腊主权债务危机以及中国股市大跌影响，近几日国内外大宗商品价格大幅下跌。周三大连豆粕主力合约封死跌停板，反弹步伐暂时受阻。展望后市，美豆仍有利多炒作题材，被系统性风险错杀的豆粕将会率先逆袭，投资者不宜盲目追空。

4月以来，由于进口油脂量下降，港口豆油和棕榈油库存走低，油厂为满足油脂需求加大开工量，使得伴生出的豆粕一度胀库。近期，由于国际原油产量不断增加，而需求前景看淡，原油价格结束两个半月的高位振荡后破位低走，使得有生物柴油概念的油脂直接受到拖累。由于油价和粕价的跷跷板效应，油脂走弱，将使得豆粕偏强。

技术上看，近几日外盘大豆和大连豆粕的下跌，均没根本破坏6月中旬以来的上涨趋势。操作上，对M1509合约而言，可背靠2550元/吨一线寻机做多。(完)

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