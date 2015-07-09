中国证券：中科招商本周举牌五家公司，股市暴跌中PE开始出手--报载

路透上海7月9日 - 随着中国股市持续暴跌，产业资本已开始嗅出部分公司投资价值。据中国证券报周四报导，中科招商中科汇通（深圳）股权投资基金本周一至周三接连举牌朗科科技 、天晟新材 、三变科技 、鼎泰新材 和大连圣亚 五家公司。

根据五家公司公告，中科汇通（深圳）股权投资基金增持朗科科技246.87万股，占其总股本1.8478%，增持后持股比例升至10.0661%，由第四大股东变为第二大股东；增持天晟新材股份427.92万股, 占总股本1.31%，增持完成后持股占比为5.01%。

此外中科汇通增持三变科技823.82万股, 占总股本4.09%，增持后持股比例升至5.01%。

对于增持上述三家公司的目的，中科汇通表示，认可并看好这三家公司的业务发展模式及未来发展前景，希望通过此次股权增持，长期持有公司股份，获取上市公司股权增值带来的收益。中科汇通除本次股份增持外，不排除在未来12个月内继续增持三家公司股份的可能。

根据中科招商的公告，除了这三家公司之外，中科汇通周二和周三还举牌大连圣亚和鼎泰新材。此次增持前，中科汇通并未持有两公司股份，增持后分别持有大连圣亚5.01%股份和鼎泰新材5.1%股份。

中科汇通为中科招商旗下公司。中科招商董事长单祥双在接受中国证券报采访时表示，在这一时点举牌是因为资本市场的非理性暴跌，已经使得部分创业板和主板上市公司的投资机会出现。

单祥双指出，之所以选择举牌这些公司，是看好这些公司的产业重构空间。未来中科招商将重塑这些上市公司的主营业务，助力这些公司跨越式发展。他呼吁更多产业资本能在这个阶段增持上市公司股份，共同维护资本市场的稳定。单祥双还表示，未来有可能根据市场情况举牌其他上市公司。

中科招商举牌的消息周三午间一发出，便引起市场资金的跟风。天晟新材周三处于停牌状态，朗科科技股价则是从跌停到涨停，三变科技也打开跌停板，最终下跌4.08%。五家公司除大连圣亚为沪市公司之外，其余公司均为中下板和创业板公司。

此外，继举牌有研新材 之后，周三刘益谦通过国华人寿再度举牌国农科技 ，国华人寿增持国农科技419.89万股，占国农科技总股本5%；国华人寿并称，将于未来六个月继续增持。