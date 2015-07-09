宝城期货：郑州动力煤期货不宜过分看空，关注买入机会

国内市场，本周，动力煤期货主力1509合约破位下跌，连续3个交易日的单日跌幅都超过2%。从7月7日夜盘开始，国内商品期货市场出现大面积跌停行情，动力煤期货同样难逃此劫，继跳空低开之后，很快封板于375.8元/吨。至此，动力煤期货不仅跌破了今年4月的低点纪录，更是再次刷新了动力煤期货上市以来的最低价纪录。 如果市场对于系统性风险的担忧情绪继续发酵，国内商品期货将延续大跌行情，那么，动力煤期货贴水幅度有可能进一步扩大。自上市以来，动力煤期货主力合约较现货的最大贴水为90元/吨左右，多数时候期货贴水幅度分布在0—40元/吨之间。低价已经逐步抑制煤炭供给，在当前价位，投资者不宜过分看空。过大的贴水将提振期现反向套利者的积极性，建议投资者关注动力煤期现价差达到-40元/吨之后买入动力煤期货的机会。(完)