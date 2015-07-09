宝城期货：郑州动力煤期货不宜过分看空，关注买入机会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月9日的《期货日报》：
国际市场，希腊公投否决了IMF援助计划，增大了希腊退出欧元区的概率，欧元区债务危机有恶化之嫌，美元指数走高，再度向100关口发起进攻。国际金融市场避险情绪升温，大宗商品等风险资产遭到抛售。
国内市场，本周，动力煤期货主力1509合约破位下跌，连续3个交易日的单日跌幅都超过2%。从7月7日夜盘开始，国内商品期货市场出现大面积跌停行情，动力煤期货同样难逃此劫，继跳空低开之后，很快封板于375.8元/吨。至此，动力煤期货不仅跌破了今年4月的低点纪录，更是再次刷新了动力煤期货上市以来的最低价纪录。 如果市场对于系统性风险的担忧情绪继续发酵，国内商品期货将延续大跌行情，那么，动力煤期货贴水幅度有可能进一步扩大。自上市以来，动力煤期货主力合约较现货的最大贴水为90元/吨左右，多数时候期货贴水幅度分布在0—40元/吨之间。低价已经逐步抑制煤炭供给，在当前价位，投资者不宜过分看空。过大的贴水将提振期现反向套利者的积极性，建议投资者关注动力煤期现价差达到-40元/吨之后买入动力煤期货的机会。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”