金属期市：伦铜重拾跌势，中国股市重挫令人担心损及经济回升

上海期铜 劲扬3.7%，至每吨39,960元人民币，因隔夜市场空仓得到回补。

希腊周三正式申请三年期贷款，欧洲当局亦加快审核速度。各方争分夺秒，防止希腊破产并退出欧元区。

中国6月进出口料将再度下滑，令市场愈发认为当局可能需祭出更多宽松措施，尤其是在中国股市爆发流动性危机的当口。

美国铝业 周三表示，由于价格下滑且当局加强监管，预计中国出口铝半成品的速度将减缓；不过该公司仍将中国作为全球供应过剩加剧的元凶。(完)