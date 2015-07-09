金属期市：伦铜重拾跌势，中国股市重挫令人担心损及经济回升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期铜 劲扬3.7%，至每吨39,960元人民币，因隔夜市场空仓得到回补。
希腊周三正式申请三年期贷款，欧洲当局亦加快审核速度。各方争分夺秒，防止希腊破产并退出欧元区。
中国6月进出口料将再度下滑，令市场愈发认为当局可能需祭出更多宽松措施，尤其是在中国股市爆发流动性危机的当口。
美国铝业 周三表示，由于价格下滑且当局加强监管，预计中国出口铝半成品的速度将减缓；不过该公司仍将中国作为全球供应过剩加剧的元凶。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”