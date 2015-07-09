港报社评：股灾如大考将巩港金融中心--星岛日报7月9日

内地股灾牵动港股成为中外大户＂提款机＂，恒生指数日中曾经创下历来最大点数跌幅，惹起内地救市导致＂南水北调＂的揣测。身经百战的港股，再度经历大跌市的严峻考验，短期震荡难免，长远则有利巩固本港金融中心地位。 近日中央托市未能力挽狂澜，市场在大力去杠杆化的过程中，面对大量＂斩仓＂威胁，纷纷＂班资回朝＂，影响辐射到境外，不止港股受拖累，全球商品市场都受波及。 本港股市近日连番下挫，打回4月＂大时代＂起飞前的原形，犹有过之，纸上财富蒸发了1.6万亿港元。 当局数据显示近日有资金流出，一般估计是因为部分投资港股的内地企业和个人，在内地有三成股份停牌无从套现的困境下，为了套现自保，或奉中央之命参与托市，沽售在港的投资，抽掉资金回内地。外资大户亦可能看准时机，参与沽空获利。 内地股市有超过三成企业自动申请停牌，希望在风高浪急之际暂避风头，尤其是一些用企业股票抵押借钱投机炒作的大股东，藉此避免因抵押品大跌价被逼补仓或斩仓。这个策略是孤注一掷，赌中央成功托市，他日股价回稳才复牌，避此一劫。 差不多30年前，本港联合交易所也运用过类似策略，在1987年10月19日＂黑色星期一＂全球股灾后，宣布由星期二至星期五停市四天冷静冷静，结果却是环球市场续跌，累积效应下，港股复市当天创下单日急挫三成三的惊人跌幅，在停市期间无从售股套现的投资者怨声载道。 因此，短期而言，港股仍要面对中央与市场角力，以及内地停牌股份他日复市可能涌现的风险，在内地市场恐慌情绪影响下，波动不已。 内地过去一轮的牛市，是由中央唱好刺激，再在投资者合法和非法借孖展下大力催谷至疯狂，到中央为免泡沫失控，要遏制非法场外孖展而弱势毕呈，要中央再出尽法宝打救。过程中呈现了政府监管和干预，以及市场生态，都有极多须改善的地方。 对本港而言，部分内地投资者经此一役元气大伤，将来借钱杠杆也不敢去得太尽，可能减少＂北水南下＂的实力。另一方面，本港恒指市盈率已经跌到九点七倍，比美国等地股市＂便宜＂，市场的成熟表现和股市资金灵活流动的优点也尽显，进一步加强对海内外投资者的信心和吸引力，令本港的金融中心地位，不容易受到内地股市取代。（完）