新闻稿：中国6月份CPI同比上涨1.4%，上半年上涨1.3%--国家统计局

路透上海7月9日 - 中国国家统计局周四公布，2015年6月份居民消费价格同比上涨1.4%，上半年全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%。

以下为中国国家统计局发布的新闻稿全文：

2015年6月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.4%。其中，城市上涨1.4%，农村上涨1.2%；食品价格上涨1.9%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨1.1%，服务价格上涨2.2%。上半年，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%。 6月份，全国居民消费价格总水平环比持平。其中，城市持平，农村上涨0.1%；食品价格下降0.1%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格持平，服务价格上涨0.2%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 6月份，食品价格同比上涨1.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.62个百分点。其中，鲜菜价格上涨11.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.32个百分点；肉禽及其制品价格上涨3.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.26个百分点（猪肉价格上涨7.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.20个百分点）；粮食价格上涨2.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；鲜果价格下降8.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.22个百分点；蛋价下降11.3%，影响居民消费价格总水平下降约0.10个百分点。 6月份，非食品价格同比上涨1.2%。其中，烟酒及用品、衣着、医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、居住价格分别上涨3.5%、2.9%、1.9%、1.7%、1.0%和0.8%；交通和通信价格下降1.5%。

据测算，在6月份1.4%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.9个百分点，新涨价因素约为0.5个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 6月份，食品价格环比下降0.1%，影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。其中，鲜果价格下降7.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.19个百分点。肉禽及其制品价格上涨1.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点（猪肉价格上涨4.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点）。 6月份，非食品价格环比上涨0.1%。烟酒及用品、医疗保健和个人用品、家庭设备用品及维修服务、娱乐教育文化用品及服务价格分别上涨1.7%、0.2%、0.1%和0.1%；衣着、交通和通信价格均下降0.1%；居住价格持平。

解读：居民消费价格环比持平，同比涨幅略有扩大

从环比看，6月份食品价格下降0.1%，非食品价格上涨0.1%，走势较为平稳。食品中，鲜菜价格下降0.1%，但各地区价格涨跌差异较大，北方部分地区鲜菜价格有所下降，南方部分地区受暴雨洪涝灾害影响鲜菜价格有所上涨；应季水果大量上市，鲜果价格下降7.8%，影响CPI下降0.19个百分点；猪肉价格继续上涨，涨幅为4.0%，影响CPI上涨0.12个百分点。七大类非食品价格四涨二降一平，涨跌幅在-0.1%至1.7%之间。

从同比看，6月份CPI同比涨幅比上月扩大0.2个百分点，主要原因是对比基数较低。食品价格上涨1.9%，其中鲜菜和猪肉价格上涨较多，涨幅分别为11.4%和7.0%；蛋、鲜果和羊肉价格则有所下降。非食品价格上涨1.2%，其中挂号诊疗费、家庭服务、学前教育等服务价格涨幅在5.6%至11.3%之间，烟草受政策性因素影响价格上涨6.7%。（完）

统计局网页 here (发稿 张金栋; 审校 黄凯)