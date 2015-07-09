更新版 1-韩国央行：一如预期维持利率不变，料调降今年经济增长预估

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
大多数分析师现在认为，央行在今年余下时间内将耐心地按兵不动，以观察去年以来的四次降息以及政府本周稍早向议会提出追加11.8万亿韩元预算的政策效应。
一些分析师预计，面对出口疲弱，韩国央行到2016年底之前都将维持利率不变。今年以来，受到全球需求停滞以及在主要市场竞争加剧，韩国出口积弱难振。
为帮助出口业克服来自中国经济放缓以及日圆和欧元贬值所造成的挑战，产业通商资源部周四公布一项价值约140亿美元的贸易融资方案。
今年下半年通胀料缓慢回升，但在全球大宗商品价格低迷之际，内需难以复苏，通胀料仍将相当疲弱。(完) (编译 孙茉莉/张若琪/李婷仪 审校 戴素萍/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”