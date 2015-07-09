更新版 1-韩国央行：一如预期维持利率不变，料调降今年经济增长预估

大多数分析师现在认为，央行在今年余下时间内将耐心地按兵不动，以观察去年以来的四次降息以及政府本周稍早向议会提出追加11.8万亿韩元预算的政策效应。

一些分析师预计，面对出口疲弱，韩国央行到2016年底之前都将维持利率不变。今年以来，受到全球需求停滞以及在主要市场竞争加剧，韩国出口积弱难振。

为帮助出口业克服来自中国经济放缓以及日圆和欧元贬值所造成的挑战，产业通商资源部周四公布一项价值约140亿美元的贸易融资方案。