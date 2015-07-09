新闻稿：中国6月份PPI同比下降4.8%，上半年降4.6%--国家统计局

路透上海7月9日 - 中国国家统计局周四公布，2015年6月份工业生产者出厂价格（PPI）同比下降4.8%，环比下降0.4%，上半年工业生产者出厂价格同比下降4.6%，工业生产者购进价格同比下降5.5%。

以下为统计局公布的新闻稿全文：

2015年6月份，全国工业生产者出厂价格环比下降0.4%，同比下降4.8%。工业生产者购进价格环比下降0.2%，同比下降5.6%。上半年，工业生产者出厂价格同比下降4.6%，工业生产者购进价格同比下降5.5%。

一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降6.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.7个百分点。其中，采掘工业价格下降18.5%，原材料工业价格下降8.5%，加工工业价格下降4.1%。生活资料价格同比下降0.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.1%，衣着价格上涨0.5%，一般日用品价格下降0.7%，耐用消费品价格下降0.6%。

据测算，在6月份-4.8%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-2.2个百分点，新涨价因素约为-2.6个百分点。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降11.2%，燃料动力类价格下降10.6%，有色金属材料及电线类价格下降5.3%，化工原料类价格下降5.0%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.6%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.4个百分点。其中，采掘工业价格下降0.1%，原材料工业价格下降0.9%，加工工业价格下降0.5%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品、衣着和耐用消费品价格均持平，一般日用品价格下降0.2%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比下降1.4%，黑色金属材料类价格下降0.8%，化工原料类价格下降0.1%；燃料动力类和农副产品类价格均上涨0.2%，纺织原料类价格上涨0.1%。

解读：工业生产者出厂价格降幅有所扩大

6月份，工业生产者出厂价格环比下降0.4%，降幅比上月扩大0.3个百分点。主要原因一是部分工业行业价格由升转降，石油加工、化学原料和化学制品制造、有色金属冶炼和压延加工价格由上月的环比上涨转为本月分别下降0.2%、0.2%和1.8%；二是黑色金属冶炼和压延加工价格环比下降2.1%，比上月降幅扩大0.7个百分点。

6月份，工业生产者出厂价格同比下降4.8%，同比降幅比上月扩大0.2个百分点。分行业看，石油和天然气开采、石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选出厂价格同比分别下降32.4%、18.8%、16.7%和15.4%，合计影响本月工业生产者出厂价格总水平同比下降约3.0个百分点。（完）

统计局网页 here (发稿 张金栋; 审校 黄凯)