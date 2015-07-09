台湾汇市：台币盘初走贬，担忧陆股外资仍汇出

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月9日 - 台币兑美元 周四盘初实质交投走贬。交易员表示，市场对中国股市恐慌性抛售担忧仍在，外资延续上日卖股汇出节奏，使得台币贬破31.10价位。
汇银人士指出，部分进口商担心美元供给不足进场抢补，不过本地大型行库与出口商也适时提供流动性，使得台币贬值幅度并未扩大。随着台股跌幅缩小，以及陆股、港股由黑翻红，市场恐慌情绪料将有所缓解。
〞外资还是偏出去，不过陆股翻红，台股被提款的压力应该大减。〞一位大型银行交易员表示。
另一银行交易员称，出口商还是有抛汇，但量已不如昨日般大。盘中将持续观察台股变化，预料下午外资还是会有汇出的需求。
本地时间10:15，大盘加权股价指数 跌幅缩小至0.36%报8,944.23点。大陆上证综合指数 则是上涨2.59%。
台币早盘实质交易区间落在31.070-31.139；上日交易区间在30.998-31.040。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元自溢价转为折价；一个月美元/台币远汇 暂报31.020/31.047，上日收在31.055。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.050-31.150
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--中国证券：上市公司大股东和高管等半年内不得二级市场减持--证监会 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”