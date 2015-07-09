台湾汇市：台币盘初走贬，担忧陆股外资仍汇出

路透台北7月9日 - 台币兑美元 周四盘初实质交投走贬。交易员表示，市场对中国股市恐慌性抛售担忧仍在，外资延续上日卖股汇出节奏，使得台币贬破31.10价位。

汇银人士指出，部分进口商担心美元供给不足进场抢补，不过本地大型行库与出口商也适时提供流动性，使得台币贬值幅度并未扩大。随着台股跌幅缩小，以及陆股、港股由黑翻红，市场恐慌情绪料将有所缓解。

〞外资还是偏出去，不过陆股翻红，台股被提款的压力应该大减。〞一位大型银行交易员表示。

另一银行交易员称，出口商还是有抛汇，但量已不如昨日般大。盘中将持续观察台股变化，预料下午外资还是会有汇出的需求。

本地时间10:15，大盘加权股价指数 跌幅缩小至0.36%报8,944.23点。大陆上证综合指数 则是上涨2.59%。

台币早盘实质交易区间落在31.070-31.139；上日交易区间在30.998-31.040。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元自溢价转为折价；一个月美元/台币远汇 暂报31.020/31.047，上日收在31.055。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.050-31.150

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