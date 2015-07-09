全球经济：美国担心A股崩跌可能损害中国经济，拖累其改革步伐

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透华盛顿7月8日 - 美国政府担心中国股市崩跌可能影响该国经济，并阻碍中国政府经济改革进程。
“我们关心的是这对中国经济的长期成长有什么影响，这是一种实实在在的担心，”美国财政部长杰克卢周三表示。
当日稍早，不断重挫的中国股市已经出现运转失灵的迹象，证监会警告称，投资者为“恐慌情绪”所左右。
杰克卢在一项有关金融稳定的活动上表示，中国金融市场的动荡不太可能影响美国股市，因为“中国市场与全球市场之间仍有很大程度的隔绝”。
但他表示，股市抛售将考验中国对经济管控能力。
“中国决策者将如何因应？这对经济的核心环境又有着何等意义？”他问道。
中国是美国主要的贸易伙伴，美国对中国的出口也日益增加。
多年以来，美国不断对中国施压，要求进一步开放经济以接纳更多美国投资，包括开放金融行业。美国还要求中国加紧向消费导向型经济转型，摆脱对投资与出口的过度依赖。
杰克卢表示，股市崩盘可能阻碍这方面的进展。“我希望这不会成为导致改革速度放缓的因素，”他表示。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”