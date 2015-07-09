中国新债：国开行下周二招标发行至多160亿元四期债，期限3-10年

路透北京7月9日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(14日)招标发行四期固息债，总额不超过160亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。

上述五期债中，三、五、七和10年期为该行2015年第12、13、16和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.54%、3.86%、3.94%和4.21%。