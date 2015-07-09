台湾债市：10年公债殖利率开低引来获利了结卖单，暂在低档横向盘整

路透台北7月9日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周四微升。交易员表示，104/5殖利率盘初开低引来获利了结卖单，令该券殖利率由跌翻扬靠向1.48%附近，短线料在低档横向盘整，观望陆股及台股后续动向。

他们并指出，随着早盘陆股和台股略见支撑，其中沪综指 由黑翻红，带动台股早盘跌幅一度收敛，且104/5殖利率已逼近今年盘中低位，料追价意愿趋弱，致该券殖利率稍见止跌转升，暂在1.48%左右狭幅整理。

今日10年券104/5殖利率续探五个月盘中新低，前波低位即为今年盘中低位的1.4550%。

〞来到今年低点，大家都有点毛毛的。〞一位大型证券台债交易员说。

另位大型民营银行交易员也称，早盘10年券104/5交投持续活络，开盘一个半小时成交量已达192亿台币，交投主要为券商短多操作在1.47%下方的获利了结卖需，殖利率靠近1.46%欠缺实质追价买盘，且券商也不愿帮手上已有部位的银行抬轿。

当地时间10:26，中国沪综指 走扬0.93%，台湾加权指数 跌0.87%，香港恒生指数 则有2.8%涨幅。

美国公债价格周三上扬，延续升势，因有新的迹象显示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能对开始升息迟疑不决，投资人愈发厌恶风险。指标10年期美国公债 价格上涨7/32，收益率最新报2.2064%，稍早低见2.1760%，也为6月2日来最低。

交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.46%-1.49%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.98-0.99%。

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