《全球主要央行动态》--7月9日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月2-9日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布6月政策会议记录显示，面对国内经济数据喜忧参半，而海外市场动荡愈发加剧，仍继续在权衡今年晚些时候加息的计划。会议记录强调加息可能至少要等到9月的看法。在美联储举行6月会议时，希腊尚未违约，且中国股市也未崩跌。

旧金山联邦储备银行的一份研究显示，“美国自然失业率水平”越低，“美联储能保持低利率的时间可能就越长”。旧金山联储总裁威廉姆斯表示，他认为美联储年底前加息两次可能合适。他认为到年底美国经济或会实现充分就业。

**欧洲**

欧洲央行6月会议记录显示，该央行决策者认为目前没有理由扩大购债计划，但若有需要，该计划也有足够的灵活调整空间。这次会议在6月初召开，当时决策者的确意识到希腊和欧元区其他国家之间的协商可能引起一些动荡。但会议记录没有暗示，如果发生状况，央行将做出什么反应。

瑞典央行上周四意外将指标利率下调至负0.35%，并扩大资产购买计划，希望藉此巩固消费者物价在长期停滞之后出现的上涨势头。央行称，海外的不确定性有所增加，难以评估希腊局势的后果。市场原预期央行将维持政策不变。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦周一表示，日本金融体系依然稳健，希腊公投后，央行将密切关注市场走势。他重申，只要有必要，日本央行就将维持货币刺激举措，以实现2%的通胀目标。

时事社周三报导，日本央行审议委员木内登英表示，不能排除希腊债务危机引发某种形式的金融冲击的可能。木内登英表示，目前中国经济成长放缓也可能会损及日本经济，认为即便是到2017财年，日本通胀率达到2%的机会也不大。

韩国央行周四维持政策利率在纪录低位1.50%不变，符合外界普遍预期。央行6月曾降息，以预先防范中东呼吸综合征(MERS)爆发的影响。 该央行还调降2016年的经济增长与通胀率预估，但上调对2015年经常帐盈余的预估。

**中国**

中国央行行长周小川表示，要不断完善货币政策调控框架，实施稳健的货币政策，促进经济持续健康发展。央行网站新闻稿引述他称，要从严从实推动金融改革创新，进一步激发金融活力，促进金融资源优化配置。

新华社周四援引中国央行消息称，央行已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款，同时还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持。央行此前已批准证金公司在银行间债券市场发行短期融资券等金融债券。

中国央行区域金融运行报告称，2015年各地区金融业将继续贯彻落实稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调；同时要加强对潜在风险的监测，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

**其他主要央行**

澳洲央行周二维持利率在纪录低点不变，而大宗商品价格下跌、高企的澳元汇率和中国经济愈发增大的不确定性，都支持继续实施刺激政策，甚至进一步降息。史蒂文斯重申，未来公布的数据将“知会”央行当前的利率水平是否最有效。

巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)表示，巴西通胀预期“大幅”下降，表明货币政策正在生效。巴西央行自去年10月以来已将指标Selic利率累计上调275个基点；现在该央行正面临越来越大的放松紧缩手段的压力，免得让陷入25年来最严重衰退的经济雪上加霜。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......