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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 10:43 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆强势反弹，因亚洲市场人气改善

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* 澳元/日圆自年内新低约89.20反弹逾100个点子

* 亚洲的恐慌气氛开始消散，因上海股市沪综指回升

* 亚洲除日本外股市亦自低位反弹

* 阻力位于昨日高位91.40，若突破该位则将结束一连五日高位下移的趋势(完)

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