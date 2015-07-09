全球经济：新兴经济体中巴西问题扩散风险最严重--惠誉调查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
有鉴于预期的经济衰退以及不断上升的通胀和预算赤字，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)恐怕很难达成她的财政预算节省目标，而且该国极具诱惑力的投资级主权评级也有不保风险。
国有油企巴西国家石油公司(Petrobras) 腐败丑闻引发的政治危机愈演愈烈，同样也削弱了罗塞夫的影响力，并引发对其在国会通过撙节措施能力的置疑。
分析师称，在国内外利率水平都在升高之际，对美元计债券的强烈依赖令巴西企业进一步受困。
除此之外，投资者近期加大了对巴西公司债的曝险力度，这就解释了他们为什么会对这一拉美最大经济体的未来如此忐忑。
“各类投资者向惠誉询问巴西和拉美风险的情况绝对在呈直线上升，”Insoll在接受电话采访时表示。
“作为一个新兴市场，巴西备受青睐，因此投资者在试图量化他们的风险方面格外小心。”
惠誉调查结果将于本月稍晚公布。(完) (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”