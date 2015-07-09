日本股市：大跌后扳回多数跌幅，中国股灾令人担忧

虽然中国股市周四从低点反弹，帮助日股缩减跌幅，但部分投资者认为，中国A股市场近期大跌30%后，有必要重新检视对该国的乐观展望。

“巨额财富化为乌有，无论是中国投资者还是别国投资者都是这样。人们低估了这对实体经济的冲击，”摩根大通的股票衍生品和量化策略执行董事Michiro Naito表示。

“就算日经指数跌至18,000点，我也不会感到意外，”他说。

东京证交所33个分类指标全部下跌，其中受中国需求影响较大的板块跌势尤其惨重。

Bayview资产管理公司的投资组合经理Yasuo Sakuma表示，上周结束时持有多仓规模最大的日本保证金交易商可能大举出脱仓位。(完)