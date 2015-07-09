《国际主要央行公开市场操作一览》--7月9日

路透上海7月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)6月政策会议记录显示，联储官员要看到更多经济好转迹象才会加息，会议称希腊债务危机是一重大隐忧。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

7/8 隔夜逆回购 -1,454.70 0.05%

7/7 隔夜逆回购 -1,596.51 0.05%

7/6 隔夜逆回购 -1,698.51 0.05%

7/2 四天逆回购 -1,760.63 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布6月政策会议记录显示，面对国内经济数据喜忧参半，而海外市场动荡愈发加剧，仍继续在权衡今年晚些时候加息的计划。会议记录强调加息可能至少要等到9月的看法。在美联储举行6月会议时，希腊尚未违约，且中国股市也未崩跌。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

7/8 七天期反向交易 3.08亿美元 0.63%(固定利率)

7/7 七天期反向交易 744.628 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行6月会议记录显示，该央行决策者认为目前没有理由扩大购债计划，但若有需要，该计划也有足够的灵活调整空间。这次会议在6月初召开，当时决策者的确意识到希腊和欧元区其他国家之间的协商可能引起一些动荡。但会议记录没有暗示，如果发生状况，央行将做出什么反应。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 229,330

上周三 229,860

---------------------------------------

当期变化 -530

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周一表示，日本金融体系依然稳健，希腊公投后，央行将密切关注市场走势。他重申，只要有必要，日本央行就将维持货币刺激举措，以实现2%的通胀目标。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，发行2,007亿台币存单亿台币存单，与当日存单到期金额1,993亿相较，存单发行余额增14亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,129亿台币存单，与当日存单到期金额1,101亿相较，存单发行余额增28亿。

--台湾央行周一公布，共发行3,615.5亿台币存单，与当日存单到期金额3,272.50亿相较，存单发行余额增343亿。

--台湾央行周一表示，拟开放金融机构发行人民币定存单最低发行额为50万元人民币，美元及欧元最低发行额各为10万美元/欧元，日圆定存单最低发行额为1,000万日圆。最快将在8月31日上路。 (完)