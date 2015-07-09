中港个股：交行成为伦敦金银市场协会会员，促贵金属业务国际化

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月9日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行 周四宣布，近日交行已加入伦敦金银市场协会（LBMA），并被该协会正式授予普通会员资格，成为国内第四家加入该协会的中资银行。
交通银行贵金属业务相关负责人表示，成为LBMA会员对该行加快贵金属业务的国际化具有重要意义。未来交通银行贵金属业务还将依托集团综合优势，通过与境内外交易所及更多国外机构的合作提升其在国际市场的形象与地位，为中国黄金市场的国际化进程继续做出积极贡献。
LBMA成立于1987年，是全球最大的现货黄金场外市场和全球现货黄金的定价中心，也是全球黄金和白银市场最具影响力的自律性组织。LBMA制定的黄金和白银可供交割规格标准已被全世界贵金属市场和参与者视作通用标准。
中国银行 、建设银行 和工商银行 此前已加入LBMA，中国银行还成为首家参与LBMA黄金定价的中资机构。
近年来中国黄金市场高速发展，已成为全球最大的黄金生产国和消费国。6月份澳新银行(ANZ)最新公布的研究报告显示，2014年中国占全球黄金总生产量的60%和总消费量的近50%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”