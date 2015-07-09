《路透晚报》--7月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：6月CPI保持温和但工业通缩加剧，货币政策将持续宽松

受基数因素影响，中国6月CPI同比涨幅温和上升；与此同时，经济需求不足叠加供应过剩，导致工业领域通缩加剧。分析人士预计，二季度中国经济增速很可能在7%下方，下半年有望逐渐企稳；而随着食品价格走高，CPI将进入上升通道但整体依然温和，为货币政策宽松留出空间。

--中国经济：近两个月经济发展积极因素不断增加，有条件完成全年目标--常务会议

中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，近两个月中国经济发展中积极因素不断增加，结构调整步伐加快，财政货币政策持续显效，发展动力和抗风险能力增强，有信心、有条件完成全年经济社会发展主要目标任务。

--中国政策：拟在全国选择60个左右条件成熟地区开展产城融合示范区--发改委

中国国家发改委周四发布通知，为完善城镇化健康发展机制,推动产业和城镇融合发展，拟在全国范围内选择60个左右条件成熟的地区开展产城融合示范区建设工作。

【金融】

--中国金融：数家银行为上市公司回购或股东增持提供并购贷款优惠--消息

继中国银监会周四明确支持银行对回购本企业股票的上市公司提供质押融资后，数家银行已率先响应，针对上市公司近期回购或大股东增持资金需求，提供股权并购贷款优惠。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升5.8%创逾六年最大单日涨幅，多头全面反击逾千股涨停

中国股市沪综指周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅。分析师表示，各部委联合发力救市累计效应终发挥作用，前期困扰市场的融资平仓盘和恶意做空现象基本消除，多头全面反击逾千股涨停。但由于两市还有逾千只个股停牌，因此后市复牌情况成为影响大盘走势的一个关键因素，预计沪综指短线继续维持震荡反弹走势。

--中国证券：中证金已发行800亿元三个月期短融，利率为4.40%--消息

数位消息人士周四透露，中国证券金融股份有限公司已发行了800亿元人民币短期融资券，本次采用非公开发行方式，期限三个月，利率为4.40%。

--中国金融：银监会允许已到期股票质押贷款合理展期，支持资本市场稳定

中国证券报网络版周四报导称，国资委通知，为维护股票市场稳定，今日午前各省级国资委要确定一名委领导为责任人，并确定一名联系人。从今日起，各省级国资委需每日报送本地区国有企业增持上市公司的股票情况。

--中国金融：银监会允许已到期股票质押贷款合理展期，支持资本市场稳定

中国银监会新闻发言人周四指出，为支持资本市场稳定发展，银监会允许银行业金融机构对已到期的股票质押贷款与客户重新合理确定期限，质押率低于合约规定的，允许双方自行商定押品调整。

--中国金融：央行已根据证金公司需求向其提供充足再贷款--新华

新华社周四援引中国央行消息称，央行已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款，同时还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持。

--中国金融：证监会周三决定由证金公司提供充裕资金用于申购公募基金

中国证监会新闻发言人邓舸称，证监会已于周三（8日）决定由中国证券金融股份有限公司提供充裕资金用于申购公募基金。

--中国股市：公安部将会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索

新华社周四官方微博，中国公安部副部长孟庆丰今天带队到证监会，会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。

--中国金融：保险资管与券商两融业务不得强制要求提前还款--保监会

中国保监会周四发布通知称，保险资产管理公司通过发行保险资产管理产品募集资金，与证券公司开展融资融券债权收益权转让及回购业务，可以协商合理确定还款期限，不得单方强制要求证券公司提前还款。

--中国证券：上市公司大股东和高管等半年内不得二级市场减持--证监会

在中国股市接连大跌之际，为维护资本市场稳定，中国证监会周三晚间发布公告称，上市公司大股东等人员六个月内不得减持本公司股份，否则将给予严肃处理。

--中国证券：上证所处罚四起上市公司股东及高管违规减持，六起尚在处理

据上海证券交易所提供的信息，周三该所发布四份关于违规减持的处理决定，包括两份通报批评和两份监管关注；目前上证所尚有六件涉及股东及董事监事高级管理人员减持违规的案件正在处理进程中，超比例减持是违规的主要原因。

--中港个股：中石化大股东增持4,600万A股，两市逾300家公司计划增持

中国石油化工股份有限公司周四公告称，其控股股东中国石化集团周三在二级市场增持4,600万A股，约占公司总股本的0.04%，并计划继续增持。

--中港个股：海通证券拟斥资至多216亿元回购不超过11.5亿股份

中国大型券商--海通证券周三晚间公告称，因近期公司A股和H股大幅震荡，公司计划斥资至多216亿元人民币，回购不超过11.5亿股份，包括A股和H股。

--中港个股：中信证券拟推员工自发购股方案，筹约10亿港元买公司H股

中国最大券商--中信证券周四公告称，公司拟于近期推动员工自发购股方案的实施，筹集约10亿港元购买公司H股。

--中国证券：中科招商本周举牌五家公司，股市暴跌中PE开始出手--报载

随着中国股市持续暴跌，产业资本已开始嗅出部分公司投资价值。据中国证券报周四报导，中科招商中科汇通（深圳）股权投资基金本周一至周三接连举牌朗科科技、天晟新材、三变科技、鼎泰新材和大连圣亚五家公司。

--《焦点》A股断崖下跌触发股票质押红线，银监会施援手暂解除警报

中国A股近日连续暴跌让配资风险迅速暴露后，数目庞大的上市公司股权质押风险亦逐步显现，而提供股权质押的主力之一商业银行面临的风险不容忽视。银监会周四果断出手允许银行对已到期股票质押贷款与客户重新确定期限，则令警报暂时解除。

--《热点聚焦》中国股市急速下坠，美国基金仍未离弃

中国股市近日跌跌不休，部分美国基金经理表示，政府努力救市正带来反效果，不过部分基金经理还在他们所认定的恐慌杀盘价格下买进。

--《焦点》中国企业ADR持续下跌，对冲需求大增

中国股市持续数周的挫跌正继续波及关注中国的交易所上市基金(ETF)以及中国企业在美国上市交易的存托凭证(ADR)，提振美国期权市场的对冲需求。

--两岸股市：台湾金管会调查银行、保险及证券业投资陆股损益和余额--消息

四位熟悉此事的消息人士周三表示，台湾金管会已启动调查台湾的金融机构包括银行、保险和证券等投资在大陆交易所上市的股票余额及投资损益等情况。

【固定收益】

--《分析》中国股市巨震央行公开市场稳预期，逆回购仍将滚动操作

中国央行公开市场本周继续通过逆回购投放短期流动性，操作主要对冲到期资金。尽管股市暴跌引发流动性危机，但银行间资金面风平浪静，央行因此未在公开市场加码操作；预计政策宽松基调有望延续，为稳定市场预期，逆回购滚动操作应为大概率事件。

--中国债市动态：现券收益率回落，股市止跌反弹助稳市场信心

中国银行间债市现券收益率周四早盘有所回落，止住昨日午后的颓势，IRS(利率互换)则基本持稳；股市止跌反弹有助稳定金融市场信心，对流动性压力波及银行间市场的忧虑也相应缓解，机构心态在上日走势大起大落后渐归平稳。

--中国货币市场：供求平衡回购利率变化不大，央行维稳意图支撑流动性信心

中国银行间市场周四资金整体供求较为平衡，隔夜和七天期等主要回购加权利率变化不大。公开市场操作方面，央行仅对到期逆回购继续进行对冲，市场流动性基本未受影响。

--新债招标：中国甘肃四期一般地方债利率落于投标区间下限--业内人士

业内人士周四透露，中国甘肃省上午招标的四期一般地方债，中标利率均落在投标区间下限。三至10年结果依次为2.85%、3.14%、3.48%和3.51%，对应投标倍数为2.50倍、2.50倍、2.49倍和2.49倍。

--台湾债市：财政部有意仿效韩国公债标售制度，控制发债成本--消息

为降低公债截标频率，两位消息人士周四透露，台湾财政部有意参照韩国“差别订价标售法”，取代现行的荷兰标，并以调降交易商单次标售投标笔数上限以及放宽单一机构得标金额限制等方式，改革现行公债标售制度，控制发债成本。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微升成交减少，恐慌情绪缓解离在岸掉期回落

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四早盘微升，中间价则小升至一周高点。交易员称，早盘波动更加缩减，央行维稳态度坚定；在连续下跌后中港股市均现企稳，离岸和在岸市场恐慌情绪有所缓解，掉期升水亦出现回落。

--《图表新闻》中国股市暴跌促使人民币空头押注增加

中国股市急挫逐渐影响到人民币表现，推升离岸人民币汇率的波动对冲成本，而衍生品市场走势也暗示人民币倾向于进一步走软。

--离岸人民币：法国东方汇理银行五年期宝岛债以4.2%定价--消息

两位消息人士周四指出，法国东方汇理银行 CAGR.PA 在台湾发行的五年期宝岛债、满三年可开始赎回券(NC3)以4.2%定价，共募集7亿人民币。

--离岸人民币：法国兴业银行五年期宝岛债以4.1%定价--消息

两位消息人士周四表示，法国兴业银行在台湾发行的五年期宝岛债、满三年可开始赎回券(NC3)以4.1%定价。

--《市场热谈》A股暴跌波及离岸人民币但难现单边贬势，在岸持坚代价不小

中国股市断崖式下跌且救市政策屡屡受挫，令海外投资者避险情绪陡然升温，离岸市场的各类人民币资产遭遇抛压，并累及离岸人民币汇率贬至数月低位。但市场人士表示，境内人民币汇率稳如泰山，境外虽有意走贬但因套利盘杀入的市场自发调节机制，离岸CNH很难现脱离境内引力的单边跌势。

--路透调查：中国股灾打击人民币多头信心，马币空仓创一个月来之最