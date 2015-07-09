中国经济：领导阶层对股灾保持沉默，散户暗自叫苦

路透北京7月8日 - 接近中国领导阶层的人士表示，中国股市崩跌并非危机，而是挑战。

不过，在这场大崩盘中首当其冲的数以百万计散户投资者可没这么乐观。这些人很多是退休人士，中国股市的成交量中散户占到85%左右。

“中国不会变成下一个希腊。你们太悲观了，”一位接近中央领导的人士对路透表示，他所指的是外媒与那些唱衰者。“我们有许多政策工具还没有使用。”

对于股市暴跌，中国国家主席习近平与国务院总理李克强至今还保持沉默，至少没有公开发表过评论。

政府推出一连串救市举措，对股市的止泻效果有限。不过，主要股指在近期大跌后，仍比2014年底水平高出4%左右。

“这是不小的挑战，”另一名接近中国领导层的人士在谈论政府救市举措时这样说，“但在目前关头，这也不能视为危机。”

第三位与领导层接近的匿名人士称，审慎乐观者认为，市场会在进一步托市政策的支撑下反弹，不过他没有说明政策的细节或实施时间表。

尽管中国决策者总体来说在经济决策方面有着良好纪录，不过股市的表现一向逊色于经济，在宣称对中国经济有信心时，仍是一个令人尴尬的例外。

消息人士表示，领导层对市场下滑保持沉默是有原因的。

“如果他们发表评论，就表示问题真的很严重。而且可能被说成是干预市场，”第三位消息人士表示。“如果确实是危机，习就会不得不取消行程，”第一位消息人士补充说。

但散户却有不同的看法。“如果这种情况再继续下去，整个社会就要乱套了”，75岁的退休人士林先生表示。他说股市暴跌已经让他证券交易户头中的23万元人民币蒸发了三分之二。